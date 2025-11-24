راحة للاعبي الزمالك قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد الفوز على زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر مساء الغد إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في الكونفدرالية .

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي بالأمس في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.