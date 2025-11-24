بنكسب بشقانا يا صبري..مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً بشأن دخلة جماهير الزمالك أمام زيسكو

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً بشأن دخلة جماهير نادي الزمالك أمام زيسكو ، في لفتة إنسانية تعكس تقديرهم الكبير لما قدمه الراحل محمد صبري للنادي عبر مسيرته الحافلة .

وشارك مهيب عبد الهادي صوره للجمهور وعلق عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تعليقك".

شارك الاعلامي أحمد عبد الباسط مجموعة من الصور لعدد من نجوم الزمالك القدامى، وعلى رأسهم حازم إمام وطارق السيد ومعتمد جمال وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيونى، خلال التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي لتقديم واجب التكريم للراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء.



وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"من تأبين الراحل محمد صبري نجم الكرة المصرية".

وتوجه النجوم القدامى إلى الجماهير قبل انطلاق المباراة وهم يرتدون قمصانًا سوداء تحمل صورة محمد صبري، في لفتة إنسانية تعكس تقديرهم الكبير لما قدمه الراحل للنادي عبر مسيرته الحافلة.



وقف فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي دقيقة حداد على روح أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري الذي توفي منذ أيام في حادث سير، وذلك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وارتدي لاعبي الزمالك تيشيرت أسود على صورة الراحل محمد صبري قبل بدء اللقاء تكريما له، كما قامت الجماهير البيضاء بعمل تيفو للراحل بعنوان : الكونت .. محمد صبري، وغيرها من البانرات أبرزها : بنكسب بشقانا يا صبري، وستظل لنا أسطورة خالده.