عصام مرعي ينتقد صفقات الزمالك: الاعتماد على القدامى مستمر

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن التعاقدات التي أبرمها النادي خلال الفترة الأخيرة لا تتناسب مع تاريخ وقيمة الزمالك، مشيرًا إلى أن سياسة استقطاب عدد كبير من اللاعبين دون التركيز على الجودة أثّرت سلبًا على مستوى الفريق.

وأوضح أن الزمالك كان من الأفضل أن يتجه لاختيار عدد محدود من الصفقات القوية ذات الجودة العالية، القادرة على إحداث الفارق الحقيقي داخل الملعب، بدلًا من الإكثار من التعاقدات التي لا تضيف بالشكل المطلوب.

أداء متراجع رغم تحقيق الفوز

وخلال حديثه في برنامج “ملعب أون” مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورتس، أشار مرعي إلى أن الزمالك حقق المطلوب بالفوز على زيسكو الزامبي، إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تراجعًا واضحًا في المستوى. واعتبر أن هذا الفوز جاء مهمًا جدًا من الناحية المعنوية، خصوصًا بعد خسارة بطولة السوبر المصري، لكنه شدد على ضرورة تحسين الأداء في المباريات المقبلة.

سياسة التعاقدات تحت المجهر

انتقد مرعي اعتماد المسؤولين عن الكرة في الزمالك على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين دون مراعاة الكفاءة والجودة، موضحًا أن الفريق كان بحاجة إلى 3 أو 4 صفقات فقط لكن على مستوى عالٍ، تستطيع أن تنتشل الفريق وتعيد إليه هيبته في المنافسات المحلية والقارية. وأضاف أن هذه السياسة لا تليق بنادٍ بحجم الزمالك الذي يسعى دائمًا للمنافسة على البطولات.

اللاعبون القدامى عماد الفريق

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق يعتمد في الوقت الحالي بشكل أساسي على مجموعة من اللاعبين القدامى مثل ناصر ماهر، سيف الجزيري، دونجا، محمود الونش ومحمد شحاتة، موضحًا أنهم يشكلون العمود الفقري للفريق في المباريات. واستثنى مرعي لاعبًا واحدًا من الصفقات الجديدة، وهو خوان بيزيرا، معتبرًا أنه الوحيد القريب من تقديم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

رسالة واضحة لإدارة الزمالك

واختتم عصام مرعي حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لخطته في التعاقدات، والتركيز على الجودة لا العدد، من أجل استعادة قوته ومكانته الطبيعية بين كبار الأندية.



