بعد فوز الزمالك ..الدردير يتغني بخوان بيزيرا:أحسن لاعب

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بأداء نجم الزمالك خوان بيزيرا بعد فوز الفريق علي زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

وشارك عمرو الدردير صورة لخوان وعلق :"أحسن لاعب في افريقيا بلا منازع".



فاز نادي الزمالك على فريق زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 43 من انطلاق المباراة، عن طريق تسديدة خادعة على يسار حارس مرمى زيسكو الزامبي.

وشهدت المباراة سيطرة للزمالك على مجريات اللعب وتهديد مرمى الفريق الزامبي باكثر من فرصة ولكن تألق الحارس حال دون تسجيل الأهداف.

وبتلك نتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط له في المجموعة الرابعة؛ ليحتل المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي، المتصدر بنفس الرصيد، بينما يحتل زيسكو المركز الرابع دون نقاط.