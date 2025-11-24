استمرار اقبال الناخبين على لجان انتخابات دار السلام للإدلاء باصواتهم

توافد الناخبون على مقار لجان انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية بمحافظة القاهرة بمناطق دار السلام والبساتين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي و الإدلاء باصواتهم في انتخابات الجولة الأولي وذلك مساء اول أيام التصويت.

واكد عدد من المشاركين في العملية الانتخابية و الذين ادلوا باصواتهم ان المشاركة واجب وطني وًيجب علي الجميع المشاركة لاختيار ممثليهم بمختلف المقاعد داخل قبة البرلمان منوهين ان سبب قدومهم هو انتهاء فترة العمل الخاصة بهم وحرصهم علي المشاركة الفعالة في التصويت .

انطلق اليوم الاثنين ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 داخل محافظات المرحلة الثانية، وذلك مع فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت اكتمال جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير عملية الاقتراع بانتظام داخل 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية في المرحلة الثانية تُجرى وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأن جميع اللجان الفرعية والعامة تم تجهيزها بالكامل.