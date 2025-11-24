كوبونات شراء.. المنظمة المصرية تعلن رصد مخالفات انتخابية بمحافظة دمياط

تلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عدداً من المخالفات التي تمس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وذلك عبر قيام بعض الأفراد المنتمين لحملات انتخابية بتوزيع كوبونات شراء على الناخبين خارج عدد من اللجان في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط وخاصة مدرسة شطا الإعدادية المشتركة، رقم اللجنة (٢٧).

وأكدت المنظمة، أن هذه الممارسات تعد شكل من أشكال الرشوة الانتخابية المحظورة وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لما تمثله من تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

كما كشفت عن رصد أحد متابعيها في القاهرة قيام أحد المرشحين في دائرة دار السلام بعملية حشد منظّم لعدد كبير من أنصاره ونقلهم في مجموعات باتجاه بعض اللجان الانتخابية، في مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة لسير العملية الانتخابية التي تحظر التأثير الجماعي على الناخبين أو ممارسة الضغوط التي قد تؤثر على حرية اختيارهم.

وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لمعايير النزاهة والشفافية، وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشديد الرقابة حول مقار اللجان لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وجددت المنظمة التزامها بمتابعة الانتخابات على مدار اليوم، وإصدار بيانات دورية حول ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات، إسهاماً منها في دعم حق المواطنين في الاختيار الحر وتعزيز النزاهة الانتخابية.

كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد رصدت من خلال غرفة العمليات المركزية وعدد من فرق المتابعة الميدانية المنتشرة في مختلف المحافظات، إقبالاً ملحوظًا للسيدات وكبار السن على المشاركة في التصويت، خاصة المنوفية وعدد من مناطق القاهرة والقليوبية.

وقد أشار متابعو المنظمة إلى أن المرأة لعبت دورًا بارزًا في المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث توافدت الناخبات بأعداد كبيرة في لجان محافظات وسط أجواء اتسمت بالنظام والتعاون بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

ونلاحظ أن مشاركة السيدات وكبار السن جاء بشكل منظم وإيجابي يعكس وعيهم بأهمية المشاركة السياسية، وإدراكهم لدورهم كشريك فاعل في الحياة العامة وصنع القرار. وتثمن المنظمة هذا الحضور الإيجابي الذي يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويعكس تنامي الوعي السياسي لدى المصريين.

كما تابعت غرفة عمليات المنظمة، سير العملية الانتخابية منذ بدء فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا، وأفاد متابعوها - بأن اللجان الانتخابية التزمت بمواعيد فتحها دون رصد أي معوقات تعطل بدء عملية التصويت، مع انتظام دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

ورصدت المنظمة منذ الساعات الأولى توافدًا ملحوظًا للناخبين، مع ملاحظة ارتفاع الكثافة التصويتية في عدد من المحافظات، بما يعكس حرص المواطنين على المشاركة في هذه المرحلة من العملية الانتخابية.

كما أكد متابعو المنظمة عدم وجود أي مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط اللجان الانتخابية، على خلاف ما تم تسجيله خلال المرحلة الأولى، وهو ما يُعَد مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك الانتخابي.