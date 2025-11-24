زاد العزة.. القافلة 79 تحمل 11 ألف طن مساعدات إلى غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن الهلال الأحمر المصري يبذل جهودًا كبيرة منذ فجر اليوم لتجهيز القافلة رقم 79 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، والتي بدأ تسييرها منذ أواخر يوليو الماضي، موضحا أن القافلة الجديدة تحمل أكثر من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، المخصصة لتلبية احتياجات أهالي القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف «إبراهيم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات داخل القافلة تنوعت كعادتها، حيث تشمل 2700 طن من المستلزمات والمستهلكات الطبية، إضافة إلى أسِرة رعاية وأَسِرّة مستشفيات، و1300 طن من المواد البترولية التي يدفع بها الهلال الأحمر المصري إلى منفذ كرم أبو سالم، فضلًا عن مواد الإيواء الشتوية، مثل البطاطين والخيام والملابس الشتوية الموجهة للمتضررين داخل قطاع غزة.

الشاحنات

وتابع «إبراهيم»، أن الشاحنات تحركت منذ الصباح الباكر من المنطقة المحيطة بمعبر رفح البري، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات بعد سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح من الجانب الفلسطيني في أواخر مايو 2024، مشيرا إلى أن حركة الشاحنات نشطة ومستمرة منذ ساعات الصباح الأولى.