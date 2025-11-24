قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصادر طبية: 4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في غزة وخان يونس

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر طبية" بسقوط 4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم.

وشاركت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الاجتماع العام للجماعة الإسلامية في باكستان، الذي انعقد أمام منارة باكستان بمدينة لاهور، تلبيةً لدعوة رسمية من الجماعة الإسلامية.

وترأس وفد الحركة القيادي الدكتور مروان أبو راس، بمشاركة واسعة من العلماء والقادة والسياسيين من مختلف الدول الإسلامية.

حركة حماس

 

من جانبه، ألقى رئيس حركة حماس في غزة الدكتور خليل الحية كلمة الحركة مسجلة عبر الفيديو أمام الحشود الجماهيرية، عبّر فيها عن تقدير الحركة العميق لباكستان قيادةً وشعباً وجيشاً، مستحضراً مواقف المؤسس محمد علي جناح الذي أكّد منذ قيام الدولة حق الفلسطينيين في أرضهم، ورفض أي شرعية للاحتلال الصهيوني على أي جزء من فلسطين، كما أشاد بالعلامة محمد إقبال ودوره في ترسيخ الهوية الإسلامية لباكستان وربطها بقضايا الأمة.

وشدد الحية على أن فلسطين أرض وقفٍ إسلامي وملك للأمة كلها، وأنها تنتظر من باكستان دوراً تاريخياً في مسيرة التحرير ونصرة القدس والمسجد الأقصى، مؤكداً أن الحركة لن تعترف بالكيان الصهيوني، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أفشلوا الأهداف التي أعلنها الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.

ودعا الحية الأمة الإسلامية ومؤسساتها الخيرية وعلماءها إلى تحمّل مسؤولياتهم في دعم صمود الفلسطينيين والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة ليبقى قلعة صامدة للأمة على طريق التحرير، محذراً من خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات ومحاولات للتقسيم الزماني والمكاني.

وأشار الحية إلى أن معركة طوفان الأقصى شكّلت تحولاً تاريخياً في الوعي العالمي، وأسهمت في كسر الرواية الصهيونية وتوسيع دائرة التضامن الدولي مع فلسطين، وفتحت الباب أمام وحدة الأمة في مواجهة الأخطار المحدقة بها.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد الحركة لقاءً مع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، كما التقى الوفد مع قيادات جماعات وأحزاب إسلامية من الدول المشاركة، إضافة إلى لقاءات مع عدد من القيادات الكشميرية.
 

جيش الاحتلال غزة مصادر طبية القاهرة الإخبارية

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

مستشفي الفشن المركزي

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك جنوب بني سويف

مشاهد عنف.. قرار عاجل بشأن محاكمة البلوجر لوشا

مشاهد عنف.. قرار عاجل بشأن محاكمة البلوجر لوشا

الوفد الكنسي

انتخابات مجلس النواب.. وفد كنسي يدلي بصوته في مدرسة محمد فريد بشبرا

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

