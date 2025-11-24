استمرار توافد المصوتين بكثافة على لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيل | صور وفيديو

تواصل لجان الاقتراع في منطقة المنيل استقبال الناخبين بكثافة لافتة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك في إطار انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، حيث يتصدر كبار السن والشباب المشهد الانتخابي وسط أجواء من التنظيم والانضباط.

وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات في الداخل اليوم، وتستمر على مدى يومين تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وبمتابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويحق لنحو 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة عبر 5287 لجنة اقتراع فرعية موزعة على 73 دائرة انتخابية، فيما يتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة ضمن نظام القوائم.

وتبدأ عمليات التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، برئاسة مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية داخل اللجان الفرعية.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على الالتزام بضوابط الدعاية، خاصة فترة الصمت الدعائي، محذرة من أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال اللجنة المخالفة.

وقدمت الهيئة عددًا من التيسيرات لتسهيل مشاركة المواطنين، ومنها تخصيص أغلب اللجان في الطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية مزودة برمز الاستجابة السريع “QR”، إلى جانب بطاقات اقتراع بلغة الإشارة وبطريقة “برايل” لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

وتجري العملية الانتخابية تحت متابعة من بعثات دولية عدة، أبرزها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.