رئيس الوزراء يصل أنجولا للمشاركة في القمة السابعة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى جمهورية أنجولا، قادما من جنوب أفريقيا؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، يرافقه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، كما يلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة الأولى والتي تحمل عنوان "السلام والأمان والحوكمة والتعددية"، ومن المزمع أن يعقد عدة لقاءات ثنائية مع عددٍ من قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.