أول ظهور لـ رحمة أحمد فرج بعد خروجها من المستشفى

نشرت الفنانة رحمة أحمد فرج، صورا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، كأول ظهور لها بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي أدت إلى دخولها العناية المركزة.

رحمة أحمد فرج

وطمأنت الفنانة رحمة أحمد، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير وخرجت من المستشفى منذ أول أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضحت رحمة أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنها تعاني منذ سنوات من "الأرتيكاريا المزمنة"، ولم يسبق أن تناولت أي مضادات حيوية بسبب حساسيتها الشديدة تجاه عدد من الأدوية، مشيرة إلى أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة تناولها نوعًا من المسكنات تسبب في رد فعل سلبي قوي على جسدها.

وأضافت رحمة أحمد، أنها تعاني من حساسية مفرطة تجاه العديد من الأدوية والمواد، وأنها تتلقى علاجًا مستمرًا منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنها عانت من مشكلات سابقة في الكلى تطلّبت علاجًا بالكورتيزون بسبب تضخمها، كما واجهت بعض الأزمات في الجهاز التنفسي، وأكدت أن حالتها الصحية الآن مستقرة تمامًا، وأنها تواصل علاجها الطبي المعتاد، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء.

تفاصيل حالة رحمة أحمد

وقالت رحمة أحمد ببرنامج et بالعربي : "الحمد لله خرجت من المستشفى بالسلامة، نعمة كبيرة من عند ربنا أنا كويسة وإن شاء الله أنزل أكمل تصوير وأكمل الشغل بتاع المشروع اللي كنت بعمله، محتاجة بس أريح كام يوم".

وأضافت: مكنش تضخم في الكبد ولا أي حاجة أنا كنت داخلة بنزلة معوية أعراضها شديدة شوية، ودا تداخل مع أعراض انه كان عندي حصوة وكان ظاهر في الأشعة إن فيه تضخم في الكلى كنت بعاني من آلام شديدة في بطني وجنبي وأنا عندي حساسية مزمنة من حاجات كتير أدوية وأكل وروايح، أدوني مسكن شديد تقريبا تفاعل مع حاجة عملي حساسية طلعت على الجهاز التنفسي وبسببه دخلت العناية المركزة لأن مكنش فيه نفس، الحمد لله رب العالمين.

أعمال رحمة أحمد فرج

تألقت الفنانة رحمة أحمد في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن والذي تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك في بطولة مسلسل الكابتن: أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب ومحمد رضوان وسوسن بدر ، وئام مجدي ، ميمي جمال، رحمة أحمد وكوكبة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج معتز التوني.