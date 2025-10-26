قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري عاجل لتجنب مواجهة لبنانية إسرائيلية مرتقبة| ومحلل يوضح
بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة وقراراتنا بيدنا.. ونشر أي قوات دولية سيكون بموافقتنا فقط
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
قرار عاجل بحبس المتهم بقتل شقيقته وإصابة والدته في النزهة
أسامة حسن: مدرب الأهلي أبيض معندوش فكرة.. تفاصيل
علي جمعة: ربنا شرَّفنا بأن جعلنا أمةً وسطًا ووسطَ القوم أعلاهم نسبًا وعلمًا
رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناي للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية
لوحات مضيئة لتاريخ مصر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟
أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف

حاتم صلاح زوزجته
حاتم صلاح زوزجته
منار نور

أدى الفنان حاتم صلاح مناسك العمرة برفقة زوجته بعد يومين فقط من زفافهما، ليبدأ مشوار حياتهما الزوجية من الأراضي المقدسة.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورًا تجمعه بزوجته داخل الحرم المكي، وعلّق عليها قائلاً:"السلام عليك يا رسول الله.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا".

يذكر أن أحدث أعمال حاتم صلاح مسلسل ابن النادي، الذي يُعرض حاليًّا على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

حاتم صلاح زفاف حاتم صلاح مناسك العمرة

