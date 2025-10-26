صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف

أدى الفنان حاتم صلاح مناسك العمرة برفقة زوجته بعد يومين فقط من زفافهما، ليبدأ مشوار حياتهما الزوجية من الأراضي المقدسة.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورًا تجمعه بزوجته داخل الحرم المكي، وعلّق عليها قائلاً:"السلام عليك يا رسول الله.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا".

يذكر أن أحدث أعمال حاتم صلاح مسلسل ابن النادي، الذي يُعرض حاليًّا على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.