محافظ المنوفية يتابع انطلاق الإعادة بانتخابات النواب 2025

أعلن اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في المواعيد المحددة ، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي ستستمر علي مدار يومين بدءً من اليوم وحتي غداً الخميس الموافق 18 من ديمسبر الجاري.

حيث ترأس محافظ المنوفية اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة في يومها الأول ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، وعدد من ممثلي الجهات المعنية للاطمئنان على الحالة العامة وفتح جميع اللجان الانتخابية وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي ، موجهاً بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فوراً من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية تستقبل 2,973,483 ناخبًا على مستوى المحافظة، حيث جرى تجهيز 500 مقر انتخابي و لجنة عامة واحدة و 541 لجنة فرعية لضمان تيسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بحيادية تامة وبدون التوجه لدعم أي مرشح ، ومشيراً إستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

هذا وتناشد محافظة المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية ، وتم تخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والبلاغات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.