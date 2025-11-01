قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بسمة: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة لتعزيز وعي العائلات بالحضارة المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت الفنانة بسمة أهمية الفن في تجسيد التاريخ والحضارة المصرية، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية التي تتناول فترات تاريخية مهمة تُثري المعرفة وتنمّي الخيال لدى الجمهور، خصوصاً الأجيال الجديدة التي تميل إلى المحتوى المرئي في ظل التطور التكنولوجي.

الفن كوسيلة تعليمية جذابة

وأوضحت بسمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الفن ليس بديلاً عن كتب التاريخ، لكنه يشجع المشاهد على البحث والمعرفة. 

وأضافت أن المحتوى المرئي أصبح وسيلة فعالة لتبسيط المعلومات التاريخية وجذب الشباب نحو فهم الحضارة المصرية.

تشجيع العائلات على زيارة المتاحف

عبّرت بسمة عن أمنيتها أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير دافعاً للعائلات لزيارة المتاحف والأماكن الأثرية برفقة أطفالهم، موضحة أن الأطفال يمتلكون فضولاً طبيعياً لاكتشاف التاريخ، ما قد يشجع الأهل على التفاعل مع هذا الإرث الحضاري العظيم.

افتتاح تاريخي طال انتظاره

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن أسرتها كانت تتابع مراحل إنشاء المتحف الكبير منذ بدايته، مؤكدة أن الافتتاح يمثل حدثاً تاريخياً كبيراً طالما انتظره المصريون، لما يحمله من رمزية ثقافية وحضارية لمصر والعالم.

المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير فعاليات المتحف المصري الكبير

المزيد

