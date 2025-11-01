30 شاشة عرض لنقل احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بالقليوبية

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم تخصيص حوالى 30 شاشة عملاقة إلكترونية بعدد من مراكز المدن والأحياء بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية، لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي.



وأضاف أن أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل هو مشروع وطني يمثل فخر كل مصري، موجها الشكر لجميع الجهات التنفيذية والمجتمعية الداعمة وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، مشيرا الى أن المحافظة تعمل كذلك على تهيئة المناخ العام للإحتفال، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة وتجميل الميادين والمناطق العامة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.



وأكد المحافظ أن المحافظة ستشهد مشاركة مجتمعية واسعة من المنشآت العامة والخاصة في هذا الحدث التاريخي، من خلال بث المواد الترويجية والتعريفية الخاصة بالمتحف المصري الكبير على الشاشات العامة داخل الشوارع والميادين، وكذلك داخل الأندية والمراكز الشبابية والمولات التجارية، بهدف تثقيف المواطنين وتعريفهم بعظمة المتحف ومقتنياته الفريدة التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.



وأشار المحافظ الى أن أبناء القليوبية يشاركون الشعب المصري بأسره فرحته بهذا الحدث العالمي الذي يُبرز الدور الريادي لمصر في حفظ التراث الإنساني، ويعزز مكانتها كأحد أهم مقاصد السياحة الثقافية على مستوى العالم.