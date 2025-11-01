قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

30 شاشة عرض لنقل احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم تخصيص حوالى 30 شاشة عملاقة إلكترونية بعدد من مراكز المدن والأحياء بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية، لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي.


وأضاف أن أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل هو مشروع وطني يمثل فخر كل مصري، موجها الشكر لجميع الجهات التنفيذية والمجتمعية الداعمة وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، مشيرا الى أن المحافظة تعمل كذلك على تهيئة المناخ العام للإحتفال، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة وتجميل الميادين والمناطق العامة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.


وأكد المحافظ أن المحافظة ستشهد مشاركة مجتمعية واسعة من المنشآت العامة والخاصة في هذا الحدث التاريخي، من خلال بث المواد الترويجية والتعريفية الخاصة بالمتحف المصري الكبير على الشاشات العامة داخل الشوارع والميادين، وكذلك داخل الأندية والمراكز الشبابية والمولات التجارية، بهدف تثقيف المواطنين وتعريفهم بعظمة المتحف ومقتنياته الفريدة التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.


وأشار المحافظ الى أن أبناء القليوبية يشاركون الشعب المصري بأسره فرحته بهذا الحدث العالمي الذي يُبرز الدور الريادي لمصر في حفظ التراث الإنساني، ويعزز مكانتها كأحد أهم مقاصد السياحة الثقافية على مستوى العالم.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد