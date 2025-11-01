المتحف المصري الكبير | مدبولي: أتوجّه بالتحية لكل من ساهم في هذا المشروع العالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا فريدًا واستثنائيًا، وأن الحلم الذي ظل يتردد في أذهان المصريين طوال السنوات الماضية أصبح حقيقة اليوم.

وأوضح مدبولي أن هذا الصرح الحضاري الكبير يُقدَّم للعالم كهدية من دولة يعود تاريخها لأكثر من 7000 عام، وهو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن مصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فكرة إنشاء المتحف بدأت منذ 30 عامًا من خلال الدراسات الفنية، وشرعت الدولة في خطوات التنفيذ، قبل أن يتوقف المشروع نتيجة الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011. وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهت المشروع على أكمل وجه، مؤكداً للمصريين أن حلم المتحف أصبح واقعًا.

وتوجه مدبولي بالتحية لكل من ساهم في المشروع العالمي، بدءًا ممن أطلق الفكرة وصولًا إلى كل من شارك في مراحل التنفيذ، مشيدًا بدور رجال القطاع الخاص الوطني الذين ساهموا في إنجاز هذا الصرح التاريخي، الذي يقدم للعالم رمزًا للحضارة المصرية العريقة.