بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير| صور

بدأ منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يعد من أبرز الفعاليات الثقافية المنتظرة على الساحة المحلية والدولية، حيث يجسد هذا الصرح العملاق أحد أهم مشروعات مصر القومية التي تبرز وجهها الحضاري المشرق أمام العالم.



شهد المؤتمر حضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين، تقدمهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير وحضر أيضًا عدد من أبرز رجال الأعمال الداعمين للمشروعات القومية، من بينهم المهندس أحمد عز والمهندس طلعت مصطفى، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.



ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التحضيرية التي تسبق حفل الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، والذي يُتوقع أن يشهد حضورًا رسميًا واسعًا من قادة العالم وشخصيات دولية بارزة، ليكون افتتاح المتحف حدثًا يخلّد اسم مصر مجددًا كمهـد للحضارات الإنسانية.