بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير| صور

المتحف الكبير
المتحف الكبير
محمد الإسكندراني

بدأ منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يعد من أبرز الفعاليات الثقافية المنتظرة على الساحة المحلية والدولية، حيث يجسد هذا الصرح العملاق أحد أهم مشروعات مصر القومية التي تبرز وجهها الحضاري المشرق أمام العالم.


شهد المؤتمر حضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين، تقدمهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير وحضر أيضًا عدد من أبرز رجال الأعمال الداعمين للمشروعات القومية، من بينهم المهندس أحمد عز والمهندس طلعت مصطفى، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

 
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التحضيرية التي تسبق حفل الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، والذي يُتوقع أن يشهد حضورًا رسميًا واسعًا من قادة العالم وشخصيات دولية بارزة، ليكون افتتاح المتحف حدثًا يخلّد اسم مصر مجددًا كمهـد للحضارات الإنسانية.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير المتحف فعاليات احتفالات

