خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين

كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن المتحف المصري الكبير يمثل الحضارة المصرية بكامل عصورها، بدءًا من ما قبل التاريخ مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والحديثة، مؤكداً أن كل قطعة أثرية تحكي جزءًا من تاريخ الأمة العريقة.

المتحف أيقونة عالمية للتاريخ والفن والتكنولوجيا

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" أن المتحف يجمع بين الفن والتاريخ والتكنولوجيا الحديثة، ويجسد قدرة الإنسان المصري على الابتكار والإبداع عبر العصور، مما يجعله نموذجًا عالميًا للمتاحف الحديثة.

تعزيز السياحة الثقافية والأثرية

وأشار الخبير السياحي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيجذب اهتمام العالم كله، ويسلط الضوء على مصر كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والأثرية، موضحًا أن الزوار سيحظون بتجربة فريدة تعكس روعة الحضارة المصرية وإبداعها المتواصل عبر الزمن.