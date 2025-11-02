الموعد والفرق.. كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري بالإمارات

تنطلق بطولة السوبر المصري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها فى الإمارات.

وحسمت الفرق التأهل، حيث سيشارك الأهلي بصفته بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبي.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

- يوم الخميس 6 نوفمبر مباراة نصف نهائي السوبر المصري بين الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً

- الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساءً

- يوم الأحد 9 نوفمبر مباراة تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

- النهائي - 5:30 مساء

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري، والذي أقيم في الإمارات، وحصد اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.