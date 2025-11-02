قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة رئيس حي شرق لجلسة الثلاثاء

أحمد بسيوني

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية في قضية الرشوة لجلسة الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايمن عبد الله ابو غزالة ،والمستشار محمد سعيد عبد الحميد.

القضـ..ـية المتــ ـهم فيها رئيس حى شرق، بدأت منذ أن كان يتولى مجلس ومدينة المحلة الكبري، وتحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضـ..ـية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسـ.ـجن المـ.ـؤبد.

وقامت مديرية أمن الإسكندرية بإنهاء الإجراءات وترحيله للنيابة.

وأثارت الواقعة حالة من الدهشة والاستغراب بين موظفي الحي والمواطنين، خاصة بعد اكتشاف صدور حكم مـ.ـؤبد ضد المسؤول قبل تسلمه مناصبه سواء كرئيس لحي وسط ورئيس حي شرق.

وقد تولى المتـ.ـهم عدة مناصب فى محافظة الإسكندرية بدأت برئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة محافظة الإسكندرية، فى عهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السابق فى 2023، ثم تدرج وظيفيا و تولى منصب رئيس مركز ومدينة برج العرب ، ثم منصب رئيس حى وسط فى 21 يونيو 2025 فى عهد الفريق أحمد خالد سعيد المحافظ الحالى، وفى حركة تنقلات محدودة قام بها المحافظ أمس الأول تم نقله ليتولى رئيس حى شرق الإسكندرية فى 6 أكتوبر 2025.

الاسكندرية حي شرق متهم رشوة جنايات

