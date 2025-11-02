بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في دوري NILE

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة 13 من بطولة الدوري.

وبدأت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بقوة كبيرة خاصة من جانب فريق بيراميدز الذي حاول خطف التقدم مبكرا، وهو ما تحقق في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه مروان حمدي.

ورغم انتهاء الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف مروان حمدي، وانقضاء معظم فترات الشوط الثاني بنفس النتيجة، إلا أن الدقائق الأخيرة في اللقاء كانت بمثابة نيران مشتعلة، حيث تمكن أحمد عاطف قطة أولا من خطف الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة لـ بيراميدز في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 86 تمكن كريم الديب من تقليص النتيجة لـ الاتحاد السكندري، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز 2-1.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 20 ليصعد إلى المركز الرابع خلف سيراميكا كليوباترا والأهلي والزمالك، في حين توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 8 محتلا المركز الـ20 في جدول الترتيب.