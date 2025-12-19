Marriott Residences Heliopolis, Cairo تفوز بجائزة Branded Residences Project of the Year 2025” at the ACE Awards

حصد مشروع Marriott Residences Heliopolis, Cairo جائزة « Branded Residences Project of the Year 2025 » من جوائز ACE Awards، إحدى أبرز المنصات المعنية بتكريم التميز والابتكار والإسهامات المؤثرة في قطاع التطوير العقاري. ويعكس هذا التكريم الدور الذي يلعبه المشروع في الارتقاء بمعايير السكن الفندقي في مصر، وتقديم نموذج تطويري يتماشى مع أرقى العلامات الفندقية العالمية.

وقد مثّل شركة A Capital Holding مالكة المشروع خلال حفل التكريم كلٌّ من السيد صلاح عامر، الرئيس التنفيذي، والسيدة داليا الكردي، رئيس القطاع التجاري، حيث تسلّما الجائزة نيابة عن الشركة.



ويتميز مشروع Marriott Residences Heliopolis, Cairo بكونه مشروعًا فريدًا من نوعه في السوق العقارى المصري، تم تطويره على يد نخبة من الخبراء العالميين. فقد جاء المخطط العام من تصميم شركة WATG العالمية،. كما تولّت المصممة العالمية Kirstina Zinic تصميم الأعمال الداخلية، مقدّمة رؤية عصرية راقية تجمع بين الدفء والراحة واللمسات الحديثة. و Bernard Malatt ، التي قام بتصميم المسطحات الخضراء. وتشكل هذه العناصر مجتمعة بيئة سكنية متكاملة تلبي بل وتتجاوز تطلعات الباحثين عن نمط حياة راقٍ مستوحى من التجربة الفندقية.

وأشادت لجنة التحكيم الدولية لجوائز ACE Awards بالمشروع لدوره في إعادة تعريف تجربة السكن الفندقي في مصر، حيث ركّز التقييم على دقة التفاصيل المعمارية، وتكامل المرافق والخدمات، وابتكار التخطيط، والالتزام العميق بمعايير الجودة ورضا العملاء. كما أكدت اللجنة توافق المشروع القوي مع أفضل ممارسات الضيافة العالمية، مدعومًا بخدمات ماريوت المميزة، معتبرةً أنه يمثل رؤية مستقبلية تسهم في تطوير المشهد العمراني لمدينة القاهرة وتعزيز تطور قطاع الوحدات السكنية الفندقية في المنطقة.



ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب القاهرة، وعلى بُعد دقائق من مطار القاهرة الدولي والقاهرة الجديدة. ويمتد المشروع على مساحة 27 ألف متر مربع، ليعد من أكبر المجتمعات السكنية الفندقية في مصر، مقدّمًا تجربة معيشية متكاملة مستوحاة من الضيافة الفندقية. كما يتيح المشروع لمالكي الوحدات الاستفادة من Onvia التابعة لماريوت إنترناشونال، بما في ذلك Marriott Bonvoy Elite Status والتي تمنح عملاؤها مجموعة من المزايا الحصرية ، في إطار تجربة أسلوب حياة استثنائية داخل المشروع وخارجه.

ومن أبرز ملامح المشروع أنه يمتلك أول نادي رياضي على الروف في مصر، والمقام في الطابق الحادي عشر. ويضم ثلاثة حمامات سباحة، وخمس صالات رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، ومضمار جري، وملاعب بادل، ومناطق مخصصة للأطفال ، وذلك على ارتفاع يمنح الخصوصية وإطلالات بانورامية وأجواء سكنية غير مسبوقة. ويؤسس هذا المفهوم نموذجًا جديدًا للحياة العصرية في مصر، ويمنح المشروع تميزًا واضحًا ضمن فئته.

وعقب تسلّمه الجائزة، أعرب السيد/ صلاح عامر، الرئيس التنفيذي لشركة A Capital Holding عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن المشروع يجسد التزام الشركة الاستراتيجي بتطوير مشروعات عالمية المستوى تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن هذا التكريم يعكس طموح A Capital Holding للإسهام بفاعلية في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، من خلال تقديم مشروعات تجمع بين الابتكار والكفاءة وأعلى معايير السكن الراقي.

من جانبها، أكدت السيدة / داليا الكردي، رئيس القطاع التجاري لشركة A capital Holding، أن مشروع Marriott Residences Heliopolis, Cairo يعيد صياغة مفهوم السكن الفندقي في مصر، موضحةً أنه منذ المراحل الأولى للتخطيط، كان الهدف تقديم مشروع يعكس روح ضيافة ماريوت، مع استلهام الحيوية والطاقة العصرية لمدينة القاهرة. وأضافت أن الفوز بالجائزة يعزز مكانة المشروع كنقطة مرجعية في السوق، ويؤكد نجاح الشركة في تقديم تجربة أسلوب حياة متكاملة تتجاوز حدود الوحدات السكنية التقليدية.

ويشكّل هذا التكريم محطة مهمة في مسيرة المشروع، لا سيما مع اقترابه من افتتاح المرحلة الأولى، كما يعزز التزام A Capital Holding بإطلاق المزيد من المشروعات المستوحاة من التميز العالمي، والمصممة بما يتوافق مع تطلعات السوق المصري المتجددة. ويؤكد هذا الفوز إيمان الشركة بدورها في إحداث تأثير إيجابي بقطاع التطوير العقاري، من خلال تقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة ومتوافقة مع رؤية مصر المستقبلية.

Marriott Residences Heliopolis, Cairo is not owned, developed, or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates ("Marriott"). A Capital Holding, uses the Marriott marks under a license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.



