مروان حمدى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

حصل مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز، والتي أقيمت اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري نايل.

وتمكن مروان حمدي من تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 13، ليسهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة من 9 مباريات، محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – مروان حمدي – مصطفى زيكو

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مؤمن شريف – عبد الغني محمد – محمود شبانة – أبو بكر ليادي

الوسط: محمد توني – سافيور إيزاك – كريم الديب – محمد متولي "كناريا"

الهجوم: فادي فريد – فيفور أكيم

وجاء تألق مروان حمدي ليواصل عروضه القوية مع بيراميدز هذا الموسم، مؤكداً قيمته الهجومية الكبيرة داخل صفوف الفريق السماوي.