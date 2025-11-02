بيراميدز يصعد للمركز الرابع بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز امام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدورى

أحرز مروان حمدى نجم بيراميدز الهدف الاول في الشوط الأول ثم وأضاف أحمد عاطف قطة الهدف الثانى للفريق في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ،

وسجل كريم الديب هدف الاتحاد السكندرى الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة من 9 لقاءات فقط وصعد للمركز الرابع بجدول الدوري بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير

تشكيل بيراميدز

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي

- الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

- الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ “زلاكة”

- الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – مروان حمدي – مصطفى زيكو