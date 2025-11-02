تشكيل بتروجت لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نايل.

وجاء تشكيل بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – حامد حمدان – توفيق محمد

خط الوسط: عبد الله ديباتيه – مصطفى الجمل – أدهم حامد

خط الهجوم: محمد دودو – سيكو سونكو – مصطفى البدري.

أما على دكة البدلاء، فتضم كلاً من:

عبد الكافي رجب، أحمد غنيم، مؤمن عاطف، أمادو با، أحمد عبد الموجود "بحبح"، رشيد أحمد، بركات حجاج، سمير محمد، وبدر موسى.