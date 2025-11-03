صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن حجم إصابة لاعب الزمالك خوان بيزيرا، وفترة غيابه عن المشاركة مع القلعة البيضاء.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “كما توقعت بالأمس اصابة نجم الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه عن مباريات بطولة كأس السوبر المصري بالكامل”.

وشارك خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، خبرا سارا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل خوان بيزيرا بمولودته الأولى ماريا، بعد إصابته بلقاء الأمس أمام طلائع الجيش.

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.