تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن حجم إصابة لاعب الزمالك خوان بيزيرا، وفترة غيابه عن المشاركة مع القلعة البيضاء.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “كما توقعت بالأمس اصابة نجم الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه عن مباريات بطولة كأس السوبر المصري بالكامل”.

وشارك خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، خبرا سارا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل خوان بيزيرا بمولودته الأولى ماريا، بعد إصابته بلقاء الأمس أمام طلائع الجيش.

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

