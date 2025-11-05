ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الـ13

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري .

كما فاز بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري.

وسقط النادي الأهلي فى فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي دون أهداف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش وبيراميدز على الاتحاد كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة.

2- الأهلي 23 نقطة.

3- الزمالك 22 نقطة.

4- بيراميدز 20 نقطة.

5- المصري 19 نقطة.

6- وادي دجلة 19 نقطة.

7- إنبي 18 نقطة.

8- غزل المحلة 16 نقطة.

9- زد إف سي 16 نقطة.

10- مودرن سبورت 16 نقطة.

11- البنك الأهلي 15 نقطة.

12- سموحة 15 نقطة.

13- بتروجيت 15 نقطة.

14- الجونة 15 نقطة.

15- حرس الحدود 12 نقطة.

16- فاركو 12 نقطة.

17- الإسماعيلي 10 نقاط.

18- طلائع الجيش 10 نقاط.

19- المقاولون العرب 9 نقاط.

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط.

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط.



