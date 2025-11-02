في أول اختبار لـ عبد الرؤوف.. الزمالك يفوز على طلائع الجيش بثلاثية

حقق فريق الزمالك فوزاً مهماً على طلائع الجيش بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، فى أول مباراة يقودها أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي للفارس الأبيض، بعدما تم توجيه الشكر للبلجيكى يانيك فيريرا، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى خلال الفترة من 6 لـ 9 من الشهر الجارى.

سجل ناصر ماهر هدف التقدم لفريق الزمالك فى شباك طلائع الجيش فى الدقيقة 5، وتعرض البرازيلى خوان بيزيرا لإصابة عضلية دفعته للبكاء ليغادر الملعب ويدخل عدى الدباغ بدلاً منه.

ومع بداية الشوط الثاني دفع أحمد عبد الرؤوف بأحمد فتوح وشيكو بانزا، بدلاً من محمد شحاتة وسيف الجزيرى، وسجل ناصر ماهر الهدف الثاني بصناعة من أحمد فتوح فى الدقيقة 49، وفى الدقيقة 50 خرج حسام عبد المجيد ودخل محمود حمدى الونش.

وشارك المهدى سليمان حارس المرمى لأول مرة مع الزمالك منذ انضمامه فى بداية الموسم، بعدما دخل بديلاً لمحمد صبحى فى الدقيقة 63.

وفى الدقيقة 81 سجل محمد عاطف هدف طلائع الجيش الوحيد فى شباك المهدى سليمان، وتعرض أحمد فتوح لإصابة فى الرأس وغادر الملعب لتلقي العلاج.