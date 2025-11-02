قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شحاته بعد الفوز على طلائع الجيش: الحمد لله على نعمة اليقين بالله

محمد شحاته
محمد شحاته
علا محمد

علق محمد شحاته نجم الزمالك، بعد فوز فريقه  على حساب ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد شحاته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الحمد لله على نعمة اليقين بالله ، والحمد لله الذي وهبنا قناعة الرضا بقضاءة ، والإيمان بأن كل مر سيمر".

وأضاف : "الحمد لله الذي أهدانا الصبر ، والحمد لله أننا مؤمنون بفرجه، وأنه سيجازينا خير على كل ألم، وسيبدل خوفنا آمنا وألمنا راحة.. الحمد لله على كل نعمه.. الحمد لله 3 نقاط إضافية".

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين ، والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف، فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

محمد شحاته الزمالك طلائع الجيش استاد القاهرة الدولي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

المتهمين

القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد الجندي

أحمد الجندي عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير: “ليلة لا تُنسى عبر بوابات التاريخ”

عمرو دياب والمتحف الكبير يتصدران تريند (إكس)

عمرو دياب والمتحف الكبير يتصدران تريند (إكس)

الفنان أحمد الحلواني

أحمد الحلواني لـ"صدى البلد": هعمل عملية وتحت الملاحظة (خاص)

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد