محمد شحاته بعد الفوز على طلائع الجيش: الحمد لله على نعمة اليقين بالله

علق محمد شحاته نجم الزمالك، بعد فوز فريقه على حساب ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد شحاته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الحمد لله على نعمة اليقين بالله ، والحمد لله الذي وهبنا قناعة الرضا بقضاءة ، والإيمان بأن كل مر سيمر".

وأضاف : "الحمد لله الذي أهدانا الصبر ، والحمد لله أننا مؤمنون بفرجه، وأنه سيجازينا خير على كل ألم، وسيبدل خوفنا آمنا وألمنا راحة.. الحمد لله على كل نعمه.. الحمد لله 3 نقاط إضافية".

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين ، والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف، فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.