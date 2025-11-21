إنبي يفوز على اتحاد بسيون بدوري الكرة النسائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره اتحاد بسيون بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي إنبي ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري.

قدّم لاعبات إنبي أداءً قويًا طوال المباراة، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب من البداية، حيث نجحت اللاعبات في خلق العديد من الفرص المحققة لكن الحظ لم يكن حاضرًا في أكثر من مناسبة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية متقنة من آية محمود وصلت إلى ريان إبراهيم التي أسكنت الكرة الشباك بمهارة كبيرة، مانحة الفريق ثلاث نقاط غالية.

شهدت المباراة حضور الأستاذة رنا شلتوت والمهندس محمد سعد أعضاء مجلس إدارة نادي إنبي، في دعم واضح للفريق وتحفيز للاعبات لمواصلة الأداء القوي وتحقيق نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة.