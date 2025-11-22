متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على واقعة اعتداء جنسي ارتكبها موظفون بإحدى المدارس الدولية ضد تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا أن الوزير تابع تفاصيل الحادث منذ اللحظة الأولى، واصفًا الواقعة بأنها "منافية لكل القيم الإنسانية ودور المدرسة التربوي قبل التعليمي".

وأوضح "زلطة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الوزارة قررت وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، بحيث تُدار جميع شؤونها من قبل الوزارة، مع إحالة المسؤولين المتورطين إلى الشؤون القانونية ثم النيابة العامة.

وشدّد على أن الأطفال "خط أحمر" وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تسمح ببيئة غير آمنة، مضيفًا أن ترك المدرسة لبعض العاملين فرصة لارتكاب هذه الجرائم أمر غير مقبول.

وأكد على أن إصدار إجراءات رادعة ضد أي مدرسة لا تضمن سلامة طلابها، وأن الوزارة ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الجسيمة.