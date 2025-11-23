وزير الري: مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية فى نهر النيل

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تمتلك قمرًا صناعيًا متطورًا يمكنها من مراقبة التحركات والأحداث كافة فى سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف “سويلم” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية» أن هذه القدرة تساهم فى تأكيد موقف مصر الثابت أمام العالم وطمأنة الشعب المصرى بشأن الأمن المائى للبلاد.

وأكد أن مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية فى نهر النيل، مشيرًا إلى فتح مفيض توشكى كجزء من الخطط المحسوبة مسبقًا لتعزيز الأمن المائى فى البلاد.

ونوّه وزير الرى إلى أن إدارة إثيوبيا لسد النهضة تفتقر إلى الحرفية والتنسيق مع مصر والسودان، إذ يتم تنفيذ أعمال السد دون التنسيق مع الدولتين المصلحتين فى هذا الملف.

ولفت وزير الري إلى نشر بيان تفصيلى باللغتين العربية والإنجليزية يوضح كيفية إدارة إثيوبيا للموقف، مشيرًا إلى أن التصرفات الإثيوبية تتم بشكل عشوائى وغير احترافى.