«مش مجرد تحــ.ـرش».. أحمد سالم: في قضايا بيتغيرلها قوانين وواقعة المدرسة الدولية منها | فيديو

قال الإعلامي أحمد سالم إن هناك قضايا يشعر الإنسان فيها بألم عند العمل عليها، ومنها قضية طفل دمنهور، ومؤخرًا قضية أطفال المدرسة الدولية.

وأضاف أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن انتهاك براءة طفل صغير بأفكار شيطانية هي من القضايا التي توجع الإنسان حقًا، فمدرسة دولية بمبالغ ضخمة سلّمها الأهالي أبناءهم أمانة لم تستحقها، وفي النهاية يحدث تحرّش بخمسة أطفال داخل مدرسة واحدة.

وتابع: "فين المشرفين بتوع المدرسة؟ وإزاي يتواجد رجالة مع أطفال في مكان زي ده؟ المفروض المسؤول عن المدرسة دي يُحاسَب إداريًا وجنائيًا لأنه لم يكن أمينًا على أولاد الناس".

وأكد أن العلاج النفسي لهؤلاء الأطفال يجب أن يشملهم ويشمل أهاليهم أيضًا، فهؤلاء أطفال تمّ الاعتداء عليهم لمدة سنة كاملة من غير ما حد في المدرسة يكتشفهم. "في قضايا فيها عدم معقولية وفي حلقة مفقودة".

وأضاف أنه لو صحت هذه الواقعة — وهي محل تحقيق — فلا يكفي المتهمين السجن، لأن هناك قضايا تُغيَّر لأجلها القوانين، وهذه واحدة منها.

وأشار إلى أن المشرّع يجب أن يتدخل للردع، وأن تصل العقوبة في هذه القضايا إلى الإعدام، لأن اغتيال الطفل معنويًا يجعله يكمل حياته ميتًا.