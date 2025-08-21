عضو مستقبل وطن: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية والسياسية

أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية اليوم، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل محطة مهمة لتعميق أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن اللقاء المزمع في مدينة نيوم سيوفر فرصة لـ تبادل الرؤى حول تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية والسياسية، بما يحقق مصالح مصر والسعودية ويدعم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، أن جدول المباحثات سيشمل مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى ملفات لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن وأمن البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وأكد النسيري، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تتسم بالوثوقية والعمق التاريخي، وتشهد تعاوناً متنامياً في العديد من المجالات، مثل الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعليم والصحة، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة.

واختتم شريف النسيري حديثه، بأن الزيارة تعكس الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم الأمن الإقليمي ومصالح الشعبين.