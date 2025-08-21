قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
برلمان

عضو مستقبل وطن: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية والسياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فريدة محمد

أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية اليوم، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل محطة مهمة لتعميق أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن اللقاء المزمع في مدينة نيوم سيوفر فرصة لـ تبادل الرؤى حول تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية والسياسية، بما يحقق مصالح مصر والسعودية ويدعم الاستقرار في المنطقة. 

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، أن جدول المباحثات سيشمل مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى ملفات لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن وأمن البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وأكد النسيري، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تتسم بالوثوقية والعمق التاريخي، وتشهد تعاوناً متنامياً في العديد من المجالات، مثل الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعليم والصحة، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة. 

واختتم شريف النسيري حديثه، بأن الزيارة تعكس الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم الأمن الإقليمي ومصالح الشعبين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية شباب المصريين بالخارج حزب مستقبل وطن اتحاد شباب المصريين بالخارج

