«50 جنيه معاش»| «تجاريين القاهرة»: القانون الحالي من 1972 ولايتماشى مع «الذكاء الاصطناعي»|فيديو

أكد الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، أن معاش أعضاء نقابة التجاريين لم يتغير وهو 50 جنيهًا، موضحًا أن المعاش مهم لكل عضو، لكن الجميع يعمل أيضًا على صدور القانون الجديد للنقابة.

وأضاف نقيب تجاريين القاهرة، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن صدور قانون النقابة سينظم العمل، لأن جميع النقابات بمصر لها قانون خاص بها.

نقابة التجاريين بها 7 شعب

ولفت إلى أن نقابة التجاريين بها 7 شعب وهي: ” المحاسبين والمحاسبين القانونيين، والتنظيم والإدارة، والتأمين، والاقتصاد والإحصاء، والسياسة”.

وأشار إلى أن قانون نقابة التجاريين موجود من عام 1972، وأن هذا القانون لا يتماشى مع الأحداث الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن هذا الأمر يتسبب في عدم حدوث تقدم.