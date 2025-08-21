قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
برلمان

المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس توافق الرؤى بشأن قضايا المنطقة

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تمثل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية – السعودية التي تعد ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مؤكدا أن اللقاء يجسد إدراك القيادتين لأهمية التنسيق المستمر في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الإقليم.

وأوضح فرحات أن هذه الزيارة لا تقتصر على بعدها الثنائي، بل تحمل أبعادا استراتيجية أوسع، فهي تعكس توافق الرؤى بين القاهرة والرياض بشأن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يشكل التنسيق بين مصر والسعودية حجر الزاوية في أي تحرك عربي أو دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مشيرا إلى أن مصر والسعودية تدركان أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد فرحات أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتي أيضا في إطار إعادة صياغة التوازنات الإقليمية، فالتنسيق المصري – السعودي يمثل قوة دفع للموقف العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية والدولية التي تستهدف استقرار المنطقة. كما أنها تعكس رغبة مشتركة في بناء منظومة تعاون عربي متماسك قادر على مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في البحر الأحمر واليمن والسودان.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في مدينة نيوم سيفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون المشترك، ليس فقط في الجانب السياسي، بل أيضا في المجال الاقتصادي الذي يشهد نموا متواصلا بين البلدين. مشيرا إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في مصر، وأن هناك فرصا واعدة للتوسع في مشروعات استراتيجية بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التعاون في قطاعات السياحة والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة الدولتين كقاطرة للتنمية في العالم العربي.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيارة تعيد التأكيد على خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، باعتبارها علاقة شراكة استراتيجية تتجاوز المصالح الثنائية لتشكل مظلة أمان للعالم العربي بأسره، ورسالة واضحة بأن مصر والسعودية معا قادرتان على قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية، ودعم قضايا الأمة في مواجهة كل التحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر العلوم السياسية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

