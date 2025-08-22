نواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعزيز للشراكة الاستراتيجية.. وتنسيق إقليمي في ملفات الشرق الأوسط

في خطوة جديدة تؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، أمس، تلبيةً لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعكس الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأتي في توقيت حساس يشهد تطورات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المقرر أن تشهد القمة المرتقبة بمدينة نيوم بحث ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب القضايا الإقليمية الملحة وفي مقدمتها الحرب في غزة، وأزمات السودان واليمن وليبيا وسوريا ولبنان، فضلاً عن أمن البحر الأحمر.

وأشاد عدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تمثل محطة محورية لتعزيز التضامن العربي وتدعيم الاستقرار في المنطقة.

مجاهد نصار: زيارة تؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعزز التنسيق الإقليمي

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي للمملكة تمثل خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي التاريخي بين القاهرة والرياض. وأوضح أن قمة نيوم ستتيح للزعيمين مناقشة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن الملفات الإقليمية على رأسها الحرب في غزة وأمن البحر الأحمر ستكون حاضرة بقوة في النقاشات.

عبد المقصود: نموذج للعمل العربي المشترك

من جانبه، أشاد الدكتور ياسر عبد المقصود، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عقب لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، مؤكداً أن ما تضمنه يعكس حجم التفاهم بين القيادتين. وأشار إلى أن دعم القضية الفلسطينية جاء في صدارة المباحثات، في تجسيد واضح لالتزام البلدين التاريخي بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل خطوة مهمة نحو تكامل استراتيجي يخدم تطلعات الشعبين، ويعزز مكانة مصر كركيزة للاستقرار العربي.

حسن جعفر: محطة استراتيجية لتعزيز وحدة الصف العربي

وفي السياق نفسه، أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن ببني سويف، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تمثل محطة محورية في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، وتثبت أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض ركيزة لا غنى عنها لحماية الأمن القومي العربي. وأوضح أن المباحثات ستسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية، مؤكداً أن التنسيق المستمر بين السيسي وولي العهد السعودي يشكل صمام أمان لمواجهة الأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد، أن قوة العلاقات المصرية السعودية تتجسد في هذا التنسيق الرفيع بين القيادتين، والذي يبعث برسالة واضحة بأن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لصون مصالح الشعوب ومجابهة التدخلات الخارجية.