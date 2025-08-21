قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
توك شو

وحدة الصف.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم محمد

أكد المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد بطرفي أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، موضحًا أن هذه العلاقات ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد جذورها منذ قرون، بدءًا من العهد النبوي وحتى العصر الحديث.

وأضاف بطرفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين البلدين تطورت على مدى ما يقرب من 100 عام في التاريخ الحديث، منذ عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، لتظل نموذجًا متينًا للتعاون بين جناحي الأمة العربية وضفتي البحر الأحمر.

وشدد على أن محاولات بعض الأطراف المناوئة للإساءة إلى هذه العلاقات أو زرع الفتن بين الشعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسقط أمام حقائق الواقع، حيث يعيش ملايين المصريين في السعودية ويزورونها سنويًا، فيما يقيم ملايين السعوديين في مصر أيضًا، إلى جانب الاستثمارات المشتركة في مشروعات التنمية والطاقة والتصنيع.

حماية الأمن القومي العربي

وأشار بطرفي إلى أن القاهرة والرياض تتبنيان مواقف موحدة تجاه مختلف القضايا العربية، من غزة وسوريا ولبنان، إلى اليمن وليبيا والسودان، مؤكدًا أن وحدة الصف بينهما ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

الرئيس السيسي محمد بن سلمان الدكتور خالد بطرفي الرئيس عبدالفتاح السيسي

