عبد المقصود: لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي نموذج للعمل العربي المشترك

أشاد الدكتور ياسر عبد المقصود، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، مؤكدًا أن ما تضمنه يعكس حجم التفاهم والتقارب بين القيادتين في مختلف الملفات.

وأوضح عبد المقصود أن دعم القضية الفلسطينية جاء في صدارة مباحثات الزعيمين، وهو ما يعكس التزام البلدين التاريخي والثابت بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تهجيره أو النيل من قضيته العادلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تم الاتفاق عليه من تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية يمثل خطوة مهمة نحو تكامل استراتيجي يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، ويواكب طموحات التنمية في البلدين.

وأكد الدكتور ياسر عبد المقصود أن هذه الخطوات ترسخ مكانة مصر كركيزة للاستقرار العربي، وتثبت أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للعمل العربي المشترك، سواء في مواجهة التحديات الإقليمية أو في دعم مسيرة التنمية والتحديث.