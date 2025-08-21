مجاهد نصار: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تؤكد الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع مصر

أكّد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية اليوم، تلبيةً لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي التاريخي بين مصر والسعودية.

وأشار نصار، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن اللقاء المزمع عقده بمدينة نيوم سيتيح للزعيمين مناقشة كافة أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى الملفات الإقليمية التي سيتم تناولها تشمل تطورات الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بجانب أمن البحر الأحمر، مؤكدًا أن التنسيق المصري-السعودي في هذه الملفات يعكس حرص القاهرة والرياض على تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

واضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس على الساحة الإقليمية والدولية، ما يعكس أهمية استمرار التشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم النائب مجاهد نصار حديثه أن، الزيارة تعكس الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم الأمن الإقليمي ومصالح الشعبين.