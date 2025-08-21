قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 عادات يومية تدمر عقلك وتضعف ذكاءك دون أن تدري.. هل تمارسها؟
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
أبو النصر: تصريحات الرئيس السيسي بالسعودية حرص على مواصلة البناء مع المملكة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان

أكّد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.


وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المباحثات جاءت معبّرة عن ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الشراكة العربية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تأكيده الاعتزاز بالروابط الوثيقة مع المملكة، والحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والسياسية، بما يواكب تطلعات الشعبين.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المباحثات تناولت تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وإطلاق مشروعات في مجالات التكامل الصناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والتطوير العمراني، وهو ما يعكس الرغبة الجادة في فتح آفاق تعاون غير مسبوقة.


وشدّد أبو النصر على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة الاحتلال للقطاع، بالإضافة إلى دعم مصر للمبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".


واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه ، بالتأكيد على أن هذه الزيارة تُعدّ ركيزة أساسية لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدًا بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأشقاء في المملكة لتحقيق مصالح الأمة العربية وحماية أمنها القومي.

