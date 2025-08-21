أبو النصر: تصريحات الرئيس السيسي بالسعودية حرص على مواصلة البناء مع المملكة

أكّد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.



وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المباحثات جاءت معبّرة عن ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الشراكة العربية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تأكيده الاعتزاز بالروابط الوثيقة مع المملكة، والحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والسياسية، بما يواكب تطلعات الشعبين.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المباحثات تناولت تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وإطلاق مشروعات في مجالات التكامل الصناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والتطوير العمراني، وهو ما يعكس الرغبة الجادة في فتح آفاق تعاون غير مسبوقة.



وشدّد أبو النصر على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة الاحتلال للقطاع، بالإضافة إلى دعم مصر للمبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".



واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه ، بالتأكيد على أن هذه الزيارة تُعدّ ركيزة أساسية لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدًا بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأشقاء في المملكة لتحقيق مصالح الأمة العربية وحماية أمنها القومي.