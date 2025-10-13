قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هاتفك منهم.. أهم الأجهزة المؤهلة لتحديث OriginOS 6

لمياء الياسين

يُعد نظام OriginOS 6، المبني على نظام أندرويد 16، ترقيةً رئيسيةً وهامةً لمستخدمي Vivo وiQOO خارج الصين، حيث سينتقلون من نظام Funtouch OS. يُقدم هذا التحديث العديد من التحسينات البصرية، بما في ذلك لغة تصميم جديدة "مساحة الضوء والظل"، وشاشة قفل أكثر قابلية للتخصيص وأكثر متعة، وميزات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً. كما يُركز OriginOS 6 على التكامل بين الأجهزة

يحمل نظام OriginOS 6 الكثير من المزايا، ولذلك ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر هذا التحديث الرئيسي على أجهزتهم. 


تاريخ إصدار  OriginOS 6 وجدول الطرح


أطلقت شركة فيفو نظام التشغيل OriginOS 6 في 10 أكتوبر في الصين، وتخطط لإطلاقه عالميًا في 15 سبتمبر. وكشفت الشركة عن جميع الميزات والتحديثات الجديدة للواجهة المُخصصة المستندة إلى نظام أندرويد 16. وستتوفر معظم هذه الميزات أيضًا في الإصدار العالمي من OriginOS 6.

أما بالنسبة للجدول الزمني لإطلاق النظام، فقد أعلنت عنه فيفو في السوق الصينية. أما في المناطق الأخرى، فمن المقرر الكشف عنه عند الإطلاق العالمي، المقرر لاحقًا هذا الأسبوع. وقد بدأت الشركة بالفعل في قبول طلبات برنامج المعاينة OriginOS 6، بدءًا من هاتفي Vivo X200 Pro وiQOO 13.

يبدأ طرح OriginOS 6  في نوفمبر في الصين، بدءًا من Vivo X Fold 5 وسلسلة هواتف Vivo X200 و هاتفiQOO 13. وسيتوسع تدريجيًا ليشمل المزيد من الأجهزة، بهدف الانتهاء منه بحلول مايو 2026. ومن المتوقع أن يبدأ الطرح العالمي 

نهاية شهر نوفمبر.

فيما يلي جدول إطلاق نظام OriginOS 6 :

هاتف فيفو اكس فولد 5
فيفو X200 ألترا، X200 برو (إصدار القمر الصناعي)، X200 برو، X200 برو ميني، X200s، X200
اي كيو او او 13
iQOO نيو 10 برو+، نيو 10 برو، نيو 10
 

نهاية ديسمبر 2025

فيفو اكس فولد 3 برو، فولد 3
فيفو X100 ألترا، X100s برو، X100s، X100 برو، X100
اي كيو او او 12 برو، 12
iQOO Neo 9s Pro+، Neo 9s Pro، Neo 9 Pro، Neo 9
اي كيو او او زد 10 توربو+
 

نهاية يناير 2026

فيفو اكس فولد 2
فيفو X90 برو+، X90 برو، X90s، X90
فيفو S30 برو ميني، S30
iQOO 11 Pro، 11s، 11
iQOO Z10 توربو برو، Z10 توربو
 

نهاية فبراير 2026

فيفو اكس فليب
فيفو S20 برو، S20
iQOO نيو 8 برو، نيو 8
iQOO Z9 Turbo، إصدار Z9 Turbo طويل الأمد للبطارية، Z9 Turbo، Z9
 

نهاية مارس 2026

فيفو اكس فولد+
فيفو S19 برو، S19
فيفو باد 5 برو، باد 5، باد 5e
فيفو باد 3 برو، باد 3
اي كيو او او 10 برو، 10
iQOO Pad 5 Pro، Pad 5، Pad 5e
iQOO Pad 2 Pro، Pad 2


نهاية أبريل 2026

فيفو S18 برو، S18، S18e
فيفو Y500
iQOO Neo 7 Racing Edition، Neo 7، Neo 7 SE
 

نهايةمايو 2026

فيفو 300 GT، Y300 Pro+، Y300، Y300c، Y300t، Y300+

