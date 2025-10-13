وزارة البترول تٌعلن تصدير شحنة غاز جديدة إلى إيطاليا من مجمع إدكو للغاز المسال

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من مجمع ادكو للإسالة والتصدير عبر سفينة الشحن “New Nature” لصالح شركة شل العالمية ، والتي غادرت ميناء إدكو متوجهة إلى إيطاليا، حيث تبلغ كمية الشحنة 155 ألف متر مكعب .

ويأتي تصدير هذه الشحنة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركاء علي زيادة الاستثمارات اللازمة لدعم الاستكشافات والإنتاج المحلي للغاز الطبيعي ، كما أثمرت عن تشجيع الشركاء علي الاسراع بوضع آبار المرحلتين 10 و 11 لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المخصص للتصدير من منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بالبحر المتوسط.