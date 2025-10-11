وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام، عن إطلاق "بودكاست" أحدث منصة إعلامية رقمية متخصصة في قطاع البترول والغاز والتعدين، وهي وذلك في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن البودكاست، والذي أطلقت عليه اسم "بتروكاست"، يأتي في إطار اهتمام الوزارة بمواكبة التطورات في مجال الإعلام الرقمي، وتقديم محتوى جديد يسلط الضوء على إنجازات القطاع ومشروعاته القومية الكبرى، بما يعكس الصورة الحقيقية لما يشهده قطاع البترول والثروة المعدنية من تطور ونمو مستمر.



من خلال حلقاته التي تذاع على الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، يستضيف "بتروكاست" نخبة من العاملين بالقطاع، وكبار المسؤولين، والقيادات، والمستثمرين المصريين والأجانب، والخبراء، للحديث عن أبرز التطورات والمشروعات والاستثمارات، ومناقشة الملفات المهمة التي تهم المواطن والرأي العام.

