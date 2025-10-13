جهاز مدينة 6 أكتوبر يوقف أعمال صب مخالفة ويتخذ الإجراءات القانونية

في إطار تنفيذ تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكل حسم، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملاته الميدانية لإيقاف أي أعمال بناء مخالفة داخل المدينة.

وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز نفذ حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن إيقاف أعمال صب مخالفة بالقطعة رقم (87) بالمنطقة السياحية الرابعة، والتحفظ على المضخة وسيارة الخلاطة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم كذلك التعامل الفوري مع أعمال هدم بالعقار رقم (995) بالحي الرابع – المجاورة الخامسة، نظرًا لكونه آيلًا للسقوط، حيث تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في أعمال الهدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

وشدد المهندس محمد مصطفى على أن جهاز مدينة 6 أكتوبر لن يتهاون في تطبيق القانون، وأن الحملات مستمرة على مدار الساعة لرصد وضبط أي مخالفات في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط العمراني وصون المظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه، صرح الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، بأن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة البناء داخل المدينة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان بيئة آمنة ومنظمة تليق بمكانة أكتوبر كأحد أهم المدن الجديدة في مصر.

جدير بالذكر أن الحملة تمت بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن والأستاذ حازم محمد، مدير أمن الجهاز، وبالتنسيق مع المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز للقطاع الأول والمهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الثالث.