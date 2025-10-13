قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
تكنولوجيا وسيارات

إرشادات مهمة لحماية رادياتير السيارة ..تعرف عليها

إبراهيم القادري

حماية رادياتير السيارة من التلف يتطلب القيام ببعض الإجراءات للحفاظ عليه حتى يتمكن من أداء وظيفته على أكمل وجه، ومن بين هذه الإجراءات ضرورة تنظيفه بانتظام من الأتربة والحشرات.

كما يجب فحص مستوى سائل التبريد والتأكد من أنه سائل مناسب وموصى به من الشركة المصنعة، بالاضافة إلي انه يجب التأكد من أن المروحة تعمل بشكل سليم، وأن غطاء الرادياتير مثبت بإحكام.

فحص سائل التبريد

تحقق من مستوى سائل التبريد بشكل دوري للتأكد من عدم نقصانه، خاصة في الأجواء الحارة.

استبدال سائل التبريد

قم بتغيير سائل التبريد بانتظام، وذلك لان السائل القديم يفقد فعاليته في التبريد وخصائصه المضادة للتآكل.

تنظيف الرادياتير

اغسل الرادياتير بانتظام من الخارج لتنظيفه من الأوساخ والغبار والحشرات التي قد تعيق عملية التبريد.

فحص المروحة

تأكد من أن مروحة التبريد تعمل بكفاءة، وذلك لان وجود عطل بـ مروحة التبريد يزيد من أرتفاع حرارة السيارة .

النوع المناسب

استخدم سائل تبريد مخصص للسيارة وأنظمة التبريد الحديثة، ولا تستخدم الماء العادي أو أي مواد منزلية مثل الخل.

النسبة الصحيحة

عند خلط سائل التبريد المركز بالماء، اتبع النسب الموصى بها في دليل السيارة أو على العبوة.

توافق سائل التبريد

تأكد من سائل التبريد متوافق مع المواد الموجودة في نظام التبريد في سيارتك.

التحقق من التسريبات

افحص الخراطيم والتوصيلات بانتظام للكشف عن أي تسربات محتملة.

السلامة

لا تفتح غطاء الرادياتير والمحرك في حالة ارتفاع حرارتهم لتجنب التعرض لحروق خطيرة بسبب الضغط والبخار الساخن.

غطاء الرادياتير

تأكد من أن غطاء الرادياتير محكم الإغلاق للحفاظ على الضغط الصحيح داخل النظام ومنع تسرب السائل.

أهمية رادياتير السيارة

تكمن أهمية رادياتير السيارة في كونه المكون الأساسي لنظام تبريد المحرك، لأنه يقوم بتبريد المحرك ومنع ارتفاع حرارته بشكل مفرط، وهذا يضمن عمل المحرك بكفاءة ويحميه من التلف والأعطال الناتجة عن الحرارة العالية، ويساعد الردياتير في الحفاظ على مستوى مناسب من البرودة التي تتطلبها عملية الاحتراق.

ويمتص الرادياتير الحرارة الزائدة من المحرك عبر سائل التبريد الذي يمر عبره، ثم يبرد هذا السائل عبر تدفق الهواء، ويحافظ على درجة حرارة المحرك ضمن المعدل الأمثل، مما يمنع ارتفاعها الشديد الذي قد يؤدي إلى تلف المكونات. 

