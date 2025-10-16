رابطة المحترفين الإماراتية تعلن موعد طرح تذاكر بطولة السوبر المصري في أبوظبي

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، مساء اليوم، عن الموعد الرسمي لطرح تذاكر مباريات بطولة السوبر المصري 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة أربعة من أبرز أندية الدوري المصري، وهي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وأكدت الرابطة في بيانها الرسمي أن التذاكر ستُطرح للجماهير عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك لحجز مقاعدهم في مباريات البطولة التي ستُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025 في العاصمة أبوظبي وعدد من مدن دولة الإمارات.

بطولة السوبر المصري

وتُقام النسخة الحالية من كأس السوبر المصري بنظام يشارك فيها أربعة فرق بدلًا من المباراة التقليدية الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، إذ تُقام مواجهتان في الدور نصف النهائي، يتأهل الفائزان منهما إلى المباراة النهائية لتحديد هوية بطل السوبر المصري 2025.

وستُقام منافسات نصف النهائي يوم 6 نوفمبر، حيث يشهد اليوم الأول مواجهة مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، بينما يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في اليوم نفسه على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أما المباراة النهائية فستُقام في التاسع من نوفمبر على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في سهرة كروية احتفالية يُتوج في ختامها بطل النسخة الجديدة من السوبر المصري، على أن تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي ستُقام على استاد آل نهيان.

شراكة مصرية إماراتية متجددة

وتأتي استضافة الإمارات لهذه البطولة استمرارًا للشراكة الرياضية الناجحة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على إقامة النسخ المقبلة من كأس السوبر المصري على أرض دولة الإمارات، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى محطة رئيسية لاستضافة أبرز الأحداث الكروية العربية.

وتُعد هذه النسخة من السوبر المصري امتدادًا للتعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، حيث سبق لأبوظبي أن استضافت مواجهات قمة بين الأهلي والزمالك في نسخ سابقة شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وأجواءً احتفالية مميزة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة منافسة قوية بين الفرق الأربعة المشاركة، في ظل امتلاك كل منها طموحات كبيرة لتحقيق اللقب، إذ يسعى الأهلي لتأكيد هيمنته التاريخية على البطولة، بينما يطمح الزمالك للثأر واستعادة اللقب الغائب، في حين يدخل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المنافسة من أجل كتابة تاريخ جديد وتحقيق أول تتويج لهما في السوبر المصري.

وبحسب بيان رابطة المحترفين الإماراتية، فإن جميع تفاصيل عملية بيع التذاكر، بما في ذلك فئات الأسعار ومواقع المقاعد داخل الملاعب، ستُعلن عبر المنصات الرسمية خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير من الجاليات المصرية والعربية المقيمة في الإمارات لحضور الحدث المنتظر.