قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى
خالد العناني في حوار لـ«صدى البلد» :رؤيتي ترتكز على 3 محاور .. وقيادة اليونسكو كأول عربي تضاعف المسؤولية
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة المحترفين الإماراتية تعلن موعد طرح تذاكر بطولة السوبر المصري في أبوظبي

بطولة السوبر المصري 2025
بطولة السوبر المصري 2025
إسلام مقلد

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، مساء اليوم، عن الموعد الرسمي لطرح تذاكر مباريات بطولة السوبر المصري 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة أربعة من أبرز أندية الدوري المصري، وهي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وأكدت الرابطة في بيانها الرسمي أن التذاكر ستُطرح للجماهير عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك لحجز مقاعدهم في مباريات البطولة التي ستُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025 في العاصمة أبوظبي وعدد من مدن دولة الإمارات.

بطولة السوبر المصري

وتُقام النسخة الحالية من كأس السوبر المصري بنظام يشارك فيها أربعة فرق بدلًا من المباراة التقليدية الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، إذ تُقام مواجهتان في الدور نصف النهائي، يتأهل الفائزان منهما إلى المباراة النهائية لتحديد هوية بطل السوبر المصري 2025.

وستُقام منافسات نصف النهائي يوم 6 نوفمبر، حيث يشهد اليوم الأول مواجهة مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، بينما يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في اليوم نفسه على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أما المباراة النهائية فستُقام في التاسع من نوفمبر على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في سهرة كروية احتفالية يُتوج في ختامها بطل النسخة الجديدة من السوبر المصري، على أن تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي ستُقام على استاد آل نهيان.

شراكة مصرية إماراتية متجددة

وتأتي استضافة الإمارات لهذه البطولة استمرارًا للشراكة الرياضية الناجحة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على إقامة النسخ المقبلة من كأس السوبر المصري على أرض دولة الإمارات، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى محطة رئيسية لاستضافة أبرز الأحداث الكروية العربية.

وتُعد هذه النسخة من السوبر المصري امتدادًا للتعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، حيث سبق لأبوظبي أن استضافت مواجهات قمة بين الأهلي والزمالك في نسخ سابقة شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وأجواءً احتفالية مميزة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة منافسة قوية بين الفرق الأربعة المشاركة، في ظل امتلاك كل منها طموحات كبيرة لتحقيق اللقب، إذ يسعى الأهلي لتأكيد هيمنته التاريخية على البطولة، بينما يطمح الزمالك للثأر واستعادة اللقب الغائب، في حين يدخل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المنافسة من أجل كتابة تاريخ جديد وتحقيق أول تتويج لهما في السوبر المصري.

وبحسب بيان رابطة المحترفين الإماراتية، فإن جميع تفاصيل عملية بيع التذاكر، بما في ذلك فئات الأسعار ومواقع المقاعد داخل الملاعب، ستُعلن عبر المنصات الرسمية خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير من الجاليات المصرية والعربية المقيمة في الإمارات لحضور الحدث المنتظر.

رابطة المحترفين الإماراتية بطولة السوبر المصري بطولة السوبر المصري 2025 السوبر المصري 2025 الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ترشيحاتنا

بطولة السوبر المصري 2025

رابطة المحترفين الإماراتية تعلن موعد طرح تذاكر بطولة السوبر المصري في أبوظبي

غزل المحلة

نادي لافيينا يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد غزل المحلة

ريال مدريد

نجم ريال مدريد يفاجئ الجماهير: أحلم بإنهاء مسيرتي في مالاجا

بالصور

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد