بوتين : تعاون موسكو وبكين أحدث نقلة نوعية في عمل مجموعة العشرين

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص سعادته حينما يناقش جميع جوانب جدول الأعمال الثنائي مع شي جين بينغ رئيس الصين، بما في ذلك التعاون في مجالات السياسة والأمن.

وفي المقابلة له أجراها بوتين مع وكالة شينخوا الصينية على خلفية الزيارة الرسمية التي يقوم بها للصين قال بوتين : "أما بالنسبة للمفاوضات الروسية الصينية - فستعقد في بكين. وسأكون سعيدا بمناقشة متعمقة مع الرئيس شي جين بينغ لجميع جوانب جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك التعاون في مجالات السياسة والأمن، والروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية. وبالطبع، وكما هو التقليد، سنتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة".

وتتشارك موسكو وبكين وجهات نظر متشابهة حول القضايا الأساسية المتعلقة بالمواضيع الدولية الرئيسية بحسب تصريحات بوتين .

وأضاف بوتين : "تبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية يؤكد مرة تلو الأخرى أن لموسكو وبكين مجموعة واسعة من المصالح المشتركة ووجهات نظر متشابهة حول القضايا الأساسية".

وتابع : "نحن ننظر في نفس الاتجاه عندما يتعلق الأمر بتعزيز نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يعتمد على دول الأغلبية العالمية".

وواصل : تعاون موسكو وبكين قد أحدث نقلة نوعية في عمل مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وختم بوتين تصريحاته قائلا : "التعاون الوثيق بين موسكو وبكين أدخل تعديلات إيجابية على عمل المنصات الاقتصادية الرائدة مثل مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.