خبير: لقاء ترامب وبوتين كان في جوهره صفقة لتقاسم الثروات المعدنية والطاقة

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية إن احتلال قمة جبل الشيخ مؤخرًا وامتداد الصراع إلى مناطق السويداء يعبران عن خطوات مدروسة تهدف إلى فصل مناطق درزية تحت الحماية الإسرائيلية، ثم توسيع النفوذ الأوروبي في سوريا بذريعة حماية الأقليات.



اختيار الساحل السوري

وأضاف العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" أن اختيار الساحل السوري تحديدًا ليس عشوائيًا، بل لأنه يمثل منطقة غنية بالغاز، فضلًا عن دوره في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وتابع العزبي أن الهدف الأوسع من هذه التحركات هو إعادة تموضع الغرب في المنطقة عبر الاستثمار والسيطرة على ثروات الطاقة في سوريا ولبنان وشرق المتوسط، بالتنسيق مع إسرائيل، بما يقوض النفوذ الروسي على إمدادات الغاز نحو أوروبا.



وكشف أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان في جوهره صفقة لتقاسم الثروات المعدنية والطاقة، أكثر من كونه مسعى لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو ما يؤكد أن طبيعة الصراعات الدولية بالمنطقة هي في جوهرها حروب ثروات وليست مجرد نزاعات سياسية.