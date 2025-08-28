مصطفى بكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن 'ما يحدث في الخارج ليس صدفة، بل يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، سواء في مخطط التهجير أو في حرب الإبادة والتجويع، مشيرا إلى أن القضية أكبر من مجرد أفراد مأجورين، بل هي جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي'.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المدعو أنس الحبيب، الهارب إلى هولندا والمنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، يجوب دول أوروبا بين هولندا وبلجيكا وإنجلترا، ويعمل على التحريض ضد الدولة المصرية من خلال الدعوة إلى الاعتداء على السفارات المصرية بالخارج.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الهدف من هذه المحاولات هو الضغط على مصر وإجبارها على القبول بتهجير الفلسطينيين، داعيًا إلى وعي كامل بخطورة هذه المخططات.

وأشار إلى أن أنس الحبيب سبق أن قضى عقوبة مع والده وشقيقه بسبب انتمائهم للإخوان، وبعد خروجه من السجن توجه إلى هولندا وطلب اللجوء هناك، ليواصل أنشطته العدائية ضد الدولة المصرية.